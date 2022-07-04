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40 светящихся героев мифов и морских обитателей пронесли в Тюмени по набережной

Общество, 12:04 04 июля 2022

скриншот прямой транслации сообщества "Мой портал | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: скриншот прямой транслации сообщества "Мой портал | Тюмень" во ВКонтакте

Променадом тюменцев со светящимися героями мифов и морскими обитателями завершился проект "Лаборатория сотворчества горожан" 3 июля.

Участники прошли с объемными фигурами, которые создавали на протяжении месяца в шатре на набережной Туры, от моста Влюбленных до мультицентра "Контора пароходства". Горожане пришли посмотреть на перформанс к 22 часам.

По словам организаторов, по набережной пронесли 40 объектов, созданных местными жителями. Участие в "Лаборатории сотворчества горожан" приняли 70 человек. Как отметила руководитель проекта, директор театра "Мимикрия" и фестиваля "Сны улиц" Полина Захарова, в 2022 году проект собрал много участников. В 2022 году тюменцы создали для вечернего променада больше фантастических существ. Например, можно было увидеть фигуру русалки.

После авторы проекта хотят организовать в мультицентре "Контора пароходства" выставку, на которой покажут, как создавались эскизы. Часть работ украсит молодежное пространство. Также организаторы лаборатории предполагают, что творения тюменцев в будущем найдут свое место в областной столице.

Полина Захарова считает, что работа в "Лаборатории сотворчества горожан" подтолкнет тюменцев к занятиям творчеством.

Отметим, проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть".

Инна Пахомова

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# арт-объекты , перформанс

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