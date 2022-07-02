Перформанс со светящимися кальмаром, русалкой и Посейдоном пройдет на набережной в Тюмени

| Фото: из сообщества "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Фестиваль уличных театров «Сны улиц» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Перформанс со светящимися арт-объектами пройдет у моста Влюбленных в Тюмени 3 июля.

В течение месяца участники "Лаборатории сотворчества горожан" в шатре на набережной создавали объемные фигуры фантастических речных обитателей. Жители и гости областной столицы смогут посмотреть на ночной променад, который пройдет от моста Влюбленных до мультицентра "Контора пароходства" в 22 часа.

"У нас примерно 45 объектов. Часть из них – прошлогодние. Около 40 объектов тюменцы изготовили в этом году. Под руководством пяти кураторов горожане создали трицератопса, птиц, кальмара, осьминога, русалку и Посейдона", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор "Лаборатории сотворчества горожан", сценограф и художник театра "Мимикрия", руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Мария Хайбуллина.

По ее словам, тюменцы активно участвовали в проекте, приходили семьями. Причем к работе присоединялись не только те люди, что видели информацию о "Лаборатории сотворчества горожан" в Интернете. То, что происходило в шатре за парковкой на набережной, интересовало прогуливающихся.

Организаторы ожидают, что променад будет эффектным. Фигуры подсветят, чтобы их было хорошо видно в темноте.

Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, что проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть".

Инна Пахомова