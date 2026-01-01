  • 13 января 202613.01.2026вторник
Александр Моор встретился с журналистами Тюменской области и УФО

Общество, 16:21 13 января 2026

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с журналистами Тюменской области и Уральского федерального округа в День российской печати, 13 января. Он поздравил с профессиональным праздником и от всей души поблагодарил за их нелгкий, но незаменимый труд.

“Прошлый год был насыщенным. В медиа реализовано много сильных и по-настоящему нужных проектов – о Великой Победе, о защитниках Отечества, о героях нашего времени и истории региона. Эти материалы помогали людям лучше понимать прошлое и настоящее, чувствовать связь поколений, гордость за страну и Тюменскую область”, – написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

Особые слова признательности – военным корреспондентам, тем, кто работает в условиях повышенного риска, честно и мужественно выполняя свой профессиональный долг. В прошлом году Тюменская область простилась с военкором РИА "Новости" Иваном Зуевым. Его подвиг, как и подвиг всех военкоров, навсегда останется примером гражданской стойкости и верности профессии, заключил глава региона.

“Впереди Год единства народов России. Для многонациональной Тюменской области это особенно значимая тема. Уверен, что наши журналисты, как всегда, покажут свой высокий уровень. Здоровья, творческой энергии и новых личных и профессиональных побед. С праздником!”, – произнес губернатор Тюменской области.

