Жители Тюмени создадут арт-объекты в открытой лаборатории для вечернего перформанса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здание "Конторы пароходства" станет главным персонажем вечернего перформанса, арт-объекты для которого подготовят тюменцы в рамках проекта "Лаборатория для сотворчества горожан".

Как рассказала руководитель проекта, директор театра "Мимикрия" и фестиваля "Сны улиц" Полина Захарова, в 2022 году авторы идеи хотят обыграть судоходную, купеческую историю Тюмени, в том числе "Конторы пароходства".

"В прошлом году мы опробовали этот проект с департаментом культуры администрации города. Меньше месяца оставалось до Дня города. Подобный шатер стоял тут же на набережной. Все желающие принимали участие, создавали рыб и корабли. Эти арт-объекты становились персонажами для перформанса. Мы устроили вечерний променад по набережной. В нем раскрыли судоходную историю города", – вспомнила она.

В День города в 2021 году авторы идеи не стали проводить массовое мероприятие из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Его делали для видеоверсии и случайных прохожих. В 2022 году организаторы хотят привлечь к своему событию как можно больше людей.

Куратор "Лаборатории сотворчества горожан", сценограф и художник театра "Мимикрия", руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Мария Хайбуллина рассказала, что однажды увидела отрывок перформанса подобного светового шоу в Перми и подумали, что хорошо бы провести такое и в Тюмени. Участники поделятся на группы, с которыми будут работать кураторы. "В этом году у нас мощная команда. В прошлом году было создано 25 объектов. В этот раз ожидаем не менее 40", – сказала Мария Хайбуллина.

Открытая творческая мастерская для жителей Тюмени по созданию уличных арт-объектов будет на протяжении месяца работать в шатре за парковкой у мультицентра "Контора пароходства".

Пришедшим на открытие лаборатории в качестве домашнего задания предложили создать эскизы будущих арт-объектов. Следующая встреча пройдет 31 мая с 17 до 21 часов. Участники проекта продолжат рисовать эскизы, начнут создавать объекты. С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, что проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть".

Инна Пахомова