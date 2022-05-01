Новый этнофестиваль организуют под Тюменью

| Фото: vk.com/elena_lada_silina | Фото: vk.com/elena_lada_silina

Новый семейный этнофестиваль "Родные люди" пройдет в экопоселении "Родное" на 52 км от Тюмени по Ирбитскому тракту, между деревнями Речкина и Бурмакина с 17 по 19 июня, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Создатели фестиваля "Родные люди" Елена и Дмитрий Силины cо своей старой командой долгое время являлись соорганизаторами этнофестиваля "Небо и Земля". Их новый проект ориентирован, прежде всего, на активный семейный отдых в сосновом лесу. Гости смогут перезагрузиться и уйти от рутины, найти близких по духу друзей, получить новые знания от экспертов фестиваля и почувствовать себя жителем минувших эпох благодаря музею под открытым небом.

Будут работать 4 площадки: фестиваль счастливых семей, фестиваль счастливых женщин, фестиваль музыки и танцев и фестиваль исторической реконструкции "Реки времён".

Запланированы встреча с автором детских сказок Зулей Страдник, квест "В поисках четырехлистного клевера", спектакли "Котенок на снегу" и "Несмеяна-царевна", шоу гигантских мыльных пузырей, детская йога и другие активности. Гостьи познакомятся с традиционными практиками оздоровления, кундалини-йогой и приемами арт-терапии. На методической площадке пройдут образовательные тренинги.

Фестиваль музыки и танцев пригласит гостей на мастер-классы, ночные джем-сейшены и концерты этнических и фолк коллективов. В программе выступления группы Vraja, Сергея Тамаева и "ТамТанцы", дуэта ARAVITA, группы "Листья мята" и прогрессив-фолк-метал коллектив Aeterna.

Фестиваль психологического и физического здоровья будет включать мастер-классы по разнообразным техникам массажа, парению в бане, практикам йоги, натуропатии, рукоделью, психологии и личностному росту.

Историческая реконструкция "Реки времён" позволит окунуться в атмосферу средневековья, узнать о культуре конца XIX - начала XX веков. Можно будет пострелять из лука, подержать в руках старинный меч. отдыха, игр и хороводов.

Купить билет можно здесь.