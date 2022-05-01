Серию подкастов о лидерах и молодежных сообществах запустят в Тюмени на средства гранта

| Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте (архив)

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300 тыс. рублей выделили на реализацию проекта "Люди, которым нужно немного больше" по итогам первого сезона конкурса от Росмолодежи для физических лиц.

В конкурсе победила креативный продюсер тюменского мультицентра "Моя территория" Дарья Краснова. Она создаст серию подкастов и коротких документальных роликов о лидерах и сообществах.

"Круто, когда есть поддержка на государственном уровне, и ты знаешь, что твоя идея кому-то важна. Проект "Люди, которым нужно немного больше" нацелен в первую очередь на молодежь. Он рассказывает о людях, которые занимаются социальным проектированием, хотят развивать регион, стараются делать мир вокруг себя лучше. Про таких людей, я думаю, стоит рассказывать с помощью новых медиа: это именно подкасты и какие-то документальные короткие ролики. Хочу, чтобы молодежь, которая ознакомиться с материалом, могла ассоциировать себя с этими героями, увидеть позитивный опыт и тоже сделать что-то крутое в регионе", — поделилась Дарья Краснова.

Выделенные по итогам конкурса средства пойдут на работу с подрядчиками, приезды в другие города для съемки лидеров и их сообществ в городах региона. Сейчас идет подготовка к старту проекта.

Инна Пахомова