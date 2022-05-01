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Хип-хопу, бачате и зумбе обучат жителей Тюменской области на семейном фестивале

Общество, 10:11 25 мая 2022

из сообщества "Экопарк "Турист. Озеро Сингуль" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Экопарк "Турист. Озеро Сингуль" во ВКонтакте (архив)

Хип-хопу, бачате и зумбе обучат жителей и гостей Ялуторовска на семейном фестивале "Танцуем всей семьей", который начнется у оз. Сингуль в экопарке "Турист" в Ялуторовском районе 4 июня в 15 часов. Инициаторы планируют собрать на нем около 500 человек.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"Этот социальный проект реализуем впервые. Ранее мы получили финансовую поддержку в 30 тысяч рублей на грантовом конкурсе "Моя идея". Средства пойдут на оплату услуг педагогов из Тюмени, которые проведут мастер-классы. Все остальное — за счет средств нашей организации и помощи партнеров. Фестиваль нацелен на разные возрастные группы людей", — рассказала Светлана Ефимова.

Параллельно на фестивале пройдут конкурсы, забеги, веселые старты. В финале праздника участники соберутся вместе, чтобы попеть песни под гитару. Из Тюмени приедет археолог Александр Ткачев, который расскажет про историю древнейшего озера Сингуль.

Семейный фестиваль продлится до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Необходима регистрация по ссылке.

Инна Пахомова

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# гранты , семьи , танцы , Ялуторовск

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