В Тюменской области 100 юнармейцев прокачают навыки в журналистике

| Фото: «Юнармия» Тюменской области | Фото: «Юнармия» Тюменской области

Основы видеосъемки и репортажей осваивают юнармейцы, участники проекта "Школа юных корреспондентов", получившего поддержку по итогам конкурса Фонда президентских грантов, в Тюменской области. Всего 100 человек прокачают свои навыки в журналистике по итогам проекта.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала автор проекта, начальник штаба регионального отделения Всероссийского движения "Юнармия" в Тюменской области Анастасия Попова.

"Школу юных корреспондентов запустили в регионе в начале мая. "Обучение уже прошли два потока по курсу "Видеосъемка и видеорепортажи". Это юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет. Обучились десять человек в Тюмени, еще десять — в Ялуторовске. Первый поток посещал занятия перед Днем Победы. Ребята освоили работу с техникой, программами для монтажа. Основное практическое занятие касалось съемок на праздновании, пробовали себя в роли юных корреспондентов. Затем в социальных сетях мы разместили три ролика, а подписчики выбрали лучшую работу", — рассказала Анастасия Попова.

Об основах видеосъемки и монтажа подросткам рассказывает наставник школы по видеосъемке, оператор федеральных и международных проектов Дмитрий Анненко.

В рамках проекта планируют запустить еще несколько потоков по видео. В середине июня состоятся занятия по написанию текстов и фоторепортажу. "Детям нравится. Поначалу многие стеснялись, потому что не так-то просто взять камеру в руки и начать говорить что-то под запись. В дальнейшем они раскрепостились. Мы стали замечать, что чем младше ребята, тем им проще освоиться в этом деле, в медиапространстве", — добавила автор проекта.

Выпускной в Школе юных корреспондентов пройдет в октябре. На офлайн-мероприятие с блогерами и инфлюенсерами планируют пригласить до 100 человек. Слушателям курсов вручат памятные сувениры, грамоты. Посетителям предложат посмотреть материал, который получился.

Напомним, по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году на реализацию проекта "Тюменская школа юных корреспондентов" выделили более миллиона рублей. Средства пошли на покупку оборудования и оплату работы экспертов.

Инна Пахомова