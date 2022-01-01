Сто тюменских юнармейцев пройдут обучение в "Школе юных корреспондентов"

| Фото: из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЮНАРМИЯ" | Тюменская область" во ВКонтакте

100 тюменских юнармейцев в возрасте от 12 до 18 лет пройдут обучение в "Школе юных корреспондентов". Проект получил финансовую поддержку в размере более 1 млн рублей по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году.

Членов регионального отделения движения "Юнармия" обучат основным навыкам мультимедийной журналистики и развития их творческого потенциала на основе создания контента патриотической направленности.

"В Тюменской области обширная система патриотического воспитания. Много ребят занимаются в разных клубах соответствующей тематики, происходит масса ярких событий. При этом мы не всегда может достаточно хорошо их осветить. В наше время многие движения приходят к тому, что лучше всего информацию преподносят детям дети. Было бы интересно, если бы наши юнармецы смогли рассказывать о мероприятиях и проектах сами", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта, начальник штаба регионального отделения Всероссийского движения "Юнармия" в Тюменской области Анастасия Попова.

Она отметила, что тюменцы не первооткрыватели в этом деле, они смотрели на опыт других регионов, в первую очередь, Москвы, где "Школа юных корреспондентов" реализуется совместно с мультимедийным центром "Парк патриот медиа".

Сейчас готовятся разные программы, участники проекта смогут выбрать для себя понравившееся направление. По словам Анастасии Поповой, одним предложат фотожурналистику, другим тележурналистику и ведение блогов. К образовательным встречам планируют привлекать блогеров, представителей креативных индустрий, кафедры журналистики института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сотрудников региональных СМИ.

Продолжительность обучения в школе — восемь месяцев. Преимущественно занятия будут проходить в коворкинге "Дело чести" на ул. Циолковского. Кроме этого, организаторы хотят, чтобы слушатели курсов смогли побывать на экскурсиях в офисах теле- и радиокомпаний.

В завершение проекта запланирован выпуск пяти видеороликов, при создании которых юнамрейцы проявят себя как видеоператоры, интервьюеры и так далее.

Средства, полученные по итогам конкурса Фонда президентских грантов, пойдут на приобретение современного оборудования, проведение мастер-классов.

Инна Пахомова