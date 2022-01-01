Онлайн-марафон для НКО по подготовке к грантовому конкурсу начнется 25 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Обучающий онлайн-марафон для НКО проведет Фонд президентских грантов с 25 января по 5 марта 2022 года. Он поможет подготовить качественную заявку на второй грантовый конкурс 2022 года. Заявки от желающих участвовать в марафоне принимаются на сайте до 23 января, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

За четыре недели участники смогут с нуля разработать свой проект или доработать его сильные стороны. Узнают, как запланировать устойчивость проекта или масштабировать его так, чтобы добиться больших изменений для своей целевой группы. Запланировано шесть тематических встреч и пошаговое проектирование в режиме реального времени.

С более подробной информацией о марафоне можно ознакомиться на сайте Фонда президентских грантов.

Прием проектов на второй конкурс президентских грантов 2022 года стартует 1 февраля, заявки принимаются до 15 марта 2022 года.

Ранее 28 некоммерческих организаций из Тюменской области вошли в число победителей первого в 2022 году конкурса президентских грантов. На свои проекты они получат более 35 млн рублей. Размер грантов, выделенных тюменским НКО, составляет от 277 тыс. до 4,8 млн рублей.