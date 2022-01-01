Тюменский театр представит спектакль для незрячих людей на средства президентского гранта

| Фото: Тюменский молодежный экспериментальный шекспировский театр ВКонтакте | Фото: Тюменский молодежный экспериментальный шекспировский театр ВКонтакте

1 млн 860 тыс. рублей получит Тюменский молодежный экспериментальный шекспировский театр на проект "Большие гастроли инклюзивного тифло-спектакля "Любитель абсента"". С ним организация победила в первом в 2022 году конкурсе Фонда президентских грантов.

Тифло-спектакль - инклюзивная театральная постановка, адаптированная для восприятия слабовидящими и тотально слепыми зрителями. Проект реализуется через осязание, обоняние, интерактивные контакты актеров со зрителями, тактильные эффекты. В спектакле звучит интерактивный профессиональный тифлокомментарий, также для слепых зрителей изготавят афиши, программки, билеты с информацией по Брайлю. При этом смотреть постановку могут и зрячие люди.

Грант направят на проведение благотворительных гастролей по городам и населенным пунктам Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской областей и Пермского края. Всего постановку увидят 1 тыс. 700 зрителей, включая не менее 30% слабовидящих и слепых. Проект также включает выездные выездные мастер-классы по теме инклюзивного театрального и смежного искусства.

Сроки реализации проекта с 1 февраля по 31 октября 2022 года.

Евгений Новоселов