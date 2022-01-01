На тюменский проект ранней помощи детям с аутизмом выделили 2,5 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 554 тыс. рублей выделено на реализацию тюменского проекта "Ранняя помощь детям и семьям" по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году.

В рамках проекта основам организационной работы службы оказания ранней помощи обучат десять специалистов центра коррекции аутизма и помощи лицам с множественными и ментальными нарушениями развития "Новые горизонты" и других учреждений. Занятия проведут представители Института раннего вмешательства (Санкт-Петербург). Слушателей ждут четыре модуля обучения. По окончанию каждый специалист получит документ о дополнительном образовании.

Первый модуль обучения стартует 14 февраля. "Планируется, что шесть человек, которых будем обучать, будут не из нашего центра. Мы уже написали письма в департаменты образования, социального развития. Хотим растиражировать практику, будет хорошо, если обученные специалисты будут оказывать услуги по ранней помощи на местах", — добавила педагог, нейропсихолог, учредитель центра коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова.

В проекте задействуют детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Как отмечает Наталия Ситова, эти ребята не обязательно должны иметь какие-либо диагнозы, это могут быть несовершеннолетние с рисками их получения. Их родители смогут получить консультации по текущему уровню развития. При необходимости ребенка возьмут на курс индивидуальных занятий продолжительностью три месяца.

Также авторы идеи хотят записать десять видеоуроков для родителей, чтобы они смогли обучать своих детей ключевым навыкам самостоятельно. Эти ролики распространят через сайты и социальные сети.

Общая продолжительность проекта "Ранняя помощь детям и семьям" составит 11 месяцев. Финалом станет онлайн-конференция о системе ранней помощи, которую смогут посмотреть родители детей с аутизмом и ментальными нарушениями.

Средства гранта пойдут на обучение педагогов, которое стоит почти 700 тыс. рублей. Также часть денег, полученных по итогам конкурса Фонда президентских грантов, пойдет на оплату индивидуальных занятий.

Инна Пахомова