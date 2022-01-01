На тобольских сельских кладбищах благоустроят могилы участников Великой Отечественной войны

| Фото: музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: музей воспоминаний "Мы жили"

Заброшенные могилы участников Великой Отечественной войны благоустроят волонтеры на сельских кладбищах Тобольского района. Проект "Память сердца жива" получил финансовую поддержку на первом конкурсе фонда президентских грантов 2022 года.

"Серебряные" волонтеры вместе со школьниками приведут в порядок захоронения 23 участников войны. Будут установлены надгробные плиты с именами защитников, на местах захоронений обустроят оградки и высадят цветы. Также добровольцы соберут биографические сведения об этих людях.

"Молодое поколение плохо знает историю Великой Отечественной войны. Еще меньше оно знает о жизни их бабушек и дедушек в трудное послевоенное время. На стендах школьных музеев редко увидишь фамилии защитников, вернувшихся с войны и умерших от ран уже в мирное время. "Серебряные" волонтеры помогут молодым людям глубже понимать историю своей страны", - отметили авторы проекта.

Инициативу реализуют на территории Верхнеаремзянского, Ворогушинского, Ермаковского, Загваздинского, Карачинского, Кутарбитского, Малозоркальцевского и Овсянниковского сельских поселений.

На эти цели тобольское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов получила финансирование от фонда президентских грантов в размере почти 500 тыс. рублей.