Тюменцев приглашают на бесплатные уроки вокала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на бесплатные уроки вокала; творческие мероприятия с песнями под живую музыку (баян, фортепиано) и дружеские посиделки и общение в теплой атмосфере в центр "Бригантина", сообщает администрация города Тюмени.

Занятия проходят по понедельникам с 12 до 15 часов; пятницам с 11 часов 50 минут до 14 часов 50 минут; воскресеньям с 15 до 18 часов по адресу: ул. Проезд Солнечный, 6/1.

Телефон для справок: 214-229.

Возрастное ограничение: 18+.