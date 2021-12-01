Социальными проектами тюменских школьников заинтересовались психологи МГУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские и ишимские школьники, ставшие финалистами областного конкурса "Сильные духом", представили свои социальные инициативы во дворце творчества и спорта "Пионер" 14 декабря. Опытом ребят уже заинтересовалась кафедра психологии МГУ имени Ломоносова, сообщила куратор конкурса, председатель общественной организации "В защиту жизни" Наталья Неделько.

"Мы будем передавать психологам этот опыт, чтобы его, возможно тиражировали по России", – отметила она.

Из проектов 42 школ региона для очных презентаций отобрали четыре лучших. Первое место на конкурсе "Сильные духом" присудили инициативам учеников гимназии № 21 "Диджитал детокс" и гимназии № 5 "Словесное жонглерство".

По мнению авторов проекта "Диджитал детокс", школьники зачастую превышают нормированное время использования гаджетов. Целью инициативы, реализуемой в образовательном учреждении в 2021 году, стало снизить экранное время среди учеников до 90 минут в день.

Команда проекта проводила для подростков веселые переменки и мастер-классы, чтобы показать, какие есть альтернативные способы проводить свободное время. Для развития самоконтроля разработали дневник цифровой диеты, которые вели ученики. Школьникам предлагалось пробовать себя в творчестве – скетчинге, скрайбинге, узнать о новых формах театра.

К концу проекта среди учеников гимназии вырос процент тех, у кого отмечался низкий уровень использования гаджетов. Как сообщили авторы инициативы, ребята используют телефоны и планшеты в основном в качестве средства связи или для поиска информации для учебы.

Целью проекта "Словесное жонглерство", по словам команды, стало искоренение нецензурной брани в стенах гимназии № 5. Для этого активисты разработали ряд проектов, которые в течение года реализовывали в своем образовательном учреждении.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Это проект "Говорим красиво", на котором ребята рассказывали стихи собственного сочинения, писали эссе, рисовали рисунки. Инициатива "Мир чувств и эмоций" показала, что учащиеся за нецензурной бранью скрывают собственную неуверенность. Также для школьников организовывали мероприятия, благодаря которым у них менялось отношение к себе и окружающему миру. Так, подросткам и их родителям предложили помочь приюту для бездомных животных "Лучший друг" и стать Дедами Морозами для ребят с ограниченными возможностями.

Авторы инициативы утверждают, что если в начале 35% учеников не использовали нецензурную брань, в конце проекта этот показатель дошел до 65%.

Проект "Сильные духом" реализуется четвертый год. Его цель – поддержка добровольческих молодежных команд, решающих социальные проблемы с помощью технологий социального проектирования.

В этом году финалистами конкурса кроме команд гимназий № 5 и № 21 Тюмени стали ученики тюменской школы № 48 с инициативой по приобщению детей к семейным ценностям, и ученики школы № 12 из Ишима с проектом, посвященным трезвому образу жизни. Команды заняли второе и третье место соответственно. Победители отправятся на отдых в загородный лагерь и получат ценные призы.

Проект "Сильные духом" реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

Влада Нерадовская