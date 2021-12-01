Тюменцев с ментальными нарушениями учат делать десерты и выращивать микрозелень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 тюменцев от 18 лет с аутизмом и ментальными нарушениями пробуют себя в кулинарии и выращивании микрозелени в производственно-интеграционных мастерских.

"У нас только два направления: кулинария и выращивание микрозелени. Участники приходят в будние дни и целый день отрабатывают навыки", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист ТРАНБО "Открой мне мир" Татьяна Хоперия.

Кексы, трубочки, которые выпекают посетители мастерских, и микрозелень организаторы проекта предают в фитнес-центр и один из ресторанов города.

Занятия стартовали еще в ноябре, а 23 декабря состоится официальное открытие. Встречи, на которых тюменцы с аутизмом будут выращивать микрозелень, выпекать хлебобулочные изделия и делать десерты, продлятся около полугода. Ожидается, что после первого потока будет набран и второй.

Реализация проекта "Рабочая модель социальных производственно-интеграционных мастерских" реализуется на средства, полученные по итогам грантового конкурса от благотворительного фонда "Абсолют-Помощь".

Инна Пахомова