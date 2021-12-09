В Тюменской области музей истории крестьянского быта стал лучшим социальным проектом 2021 года

| Фото: со страницы Музея истории крестьянского быта ВКонтакте | Фото: со страницы Музея истории крестьянского быта ВКонтакте

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Проект "Музей истории крестьянского быта в д. Насекина" Инны Нестеровой признан одним из победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года 2021". Церемония награждения состоялась в Тюмени 8 декабря, сообщает ресурсный центр для социальных предпринимателей и СО НКО.

Высшей награды удостоены проекты в десяти номинациях. Так, лучшим социальным проектом некоммерческой организации в сфере социального обслуживания стала "Семейная перезагрузка: лыжи и ролики" Анастасии Левиновой. Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья признан "Флоат Центр (спа-программы)" Анастасии Козловой.

Перечень всех победителей здесь.

| Фото: ресурсный центр для социальных предпринимателей и СО НКО | Фото: ресурсный центр для социальных предпринимателей и СО НКО

Конкурсанты награждены дипломами и памятными призами.

Проекты-победители прошли в федеральный этап конкурса. Еще три, не вошедшие в число лучших, рекомендованы к участию.