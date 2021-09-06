Напоят чаем и заставят работать: музею крестьянского быта в деревне Насекина исполнилось два года

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Как текли будни предков в начале прошлого века в одном из старинных сибирских поселений, в наши дни можно испытать на себе в деревне Насекина Тюменского района по Ирбитскому тракту. Расположенному здесь Музею истории крестьянского быта в конце августа исполнилось два года. Об истории места и планах музея мы поговорили с одной из его основательниц Инной Нестеровой.

— Какой досуг предлагает музей посетителям?

— Музей истории крестьянского быта рассказывает, как жил крестьянин, начиная с конца XIX века, как он воспринимал устройство мира, какими ремеслами владел, как вел хозяйство. Музей живет по народному календарю, как и сто лет тому назад: лён садим, когда лист на березе с копеечку, картошку убираем, когда ботва увянет, а капусту солим после Покрова.

С этим связаны и наши экскурсии. "Капусткины посиделки" проходят только осенью, в это время молодежь ходила по домам и помогала хозяевам, а те в ответ угощали помощников, так проводили осенние вечера. На Рождество или Масленицу были свои развлечения. Если хотите узнать, что было весной, приезжайте к нам в это время. На наших экскурсиях можно принять участие в народных обрядах, понять их назначение.

Происходит всё так: вы приезжаете в гости в деревню Насекина и попадаете в сибирское подворье. Там вас встречают радушные хозяева, которые всё расскажут, покажут, чаем напоят. Но сначала заставят вас работать: лён обмолотить надо, трепать, мять, прясть и ткать.

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Музей интерактивный. Здесь интересно всем — от дошкольников до пенсионеров. Кто-то вспоминает свое босоногое детство, кто-то впервые погружается в быт наших предков, а кто-то, соприкоснувшись с историей, присоединяется к памяти своего рода.

— Как возник музей и что известно о деревне Насекина, в которой он находится?

— Музей появился благодаря группе энтузиастов, сохраняющих знания о ремеслах, и хозяину этого дома — геологу Иван Ивановичу Нестерову. Этот человек не только открывал нефть и газ для потомков, но и мечтал, чтобы они знали свои корни.

Деревня Насекина старинная. Первое упоминание о ней — в 1623 году в переписи: "деревню основали братья Олешко и Михалко Насекины".

Дом, в котором расположен музей, это деревянная пятистенка с подклетом (так называется нижний этаж крестьянской избы), которому 150 лет. Его в 1970-е годы выкупил Иван Нестеров.

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— Какими экспонатами вы особенно гордитесь?

— В музее много экспонатов, и почти у каждого есть история. Недавно у нас появилось старинное огромное решето — грохот XIX века.

Всё началось с детского воспоминания подруги — как бабушка очищала зерно. В ее руках громыхало "танцевало", она совершала им движения в виде восьмерки, просеивая зерно. Этот рассказ мне хорошо запомнился, но из памяти стерлось название предмета. На день рождения мне подарили "грохот", он не совпадает по размеру с "громыхалом", но так или иначе рада, что на нем можем показывать гостям очистку льна после обмолота.

— Какие планы у музея?

— Хотим показывать гостям как можно больше ремесел различных видов: как раньше красили ткани, валяли валенки, плели корзины. Могли ведь и дом построить без единого гвоздя. Предки оставили нам много интересного.

Влада Нерадовская