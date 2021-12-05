В 2021 году тюменские зооволонтеры собрали тонну помощи для бездомных животных

| Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте | Фото: группа "Ладонь и Лапа" во ВКонтакте

Более одной тонны продовольственных товаров собрали зооволонтеры общественного объединения "Ладонь и лапа" в Тюмени в 2021 году.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель ТРОО помощи животным "Ладонь и Лапа" Владислав Сиюткин.

"Этот год начался для нас с реализации проекта "Рука помощи", поддержанного Тюменским государственным университетом. Мы осуществили несколько благотворительных сборов и выездов в приют "Лучший друг". Присоединялись к сборам все желающие - они приносили корма, крупы, овощи, предметы первой необходимости, древесные наполнители. Неравнодушные тюменцы помогали прибраться в вольерах, погулять с животными", - рассказал он.

Еще одним мероприятием тюменских зооволонетров стал просветительский проект "Три касания". Он нацелен на вовлечение школьников, студентов и широкой публики в дискуссию о причинах и решениях проблемы негуманного обращения с животными.

В Тюмени, Тобольске и Ишиме работала "Школа зоопросветителя". На образовательном интенсиве старшеклассники и студенты узнавали важную информацию о проблеме бездомных животных, работе со школьниками и создавали планы уроков.

"За год мы обучили в "Школе зоопросветителя" 50 волонтеров, которые затем провели 40 уроков зоограмотности. Школьники не просто слушали лекции, а активно участвовали в генерации идей, отвечали на вопросы викторины и придумывали проекты в группах. Ребята также присоединялись к акциям помощи животным", - сообщил Владислав Сиюткин.

Он добавил, что у волонтерского движения "Ладонь и лапа" появился сайт, где публикуется информация о проведенных и предстоящих сборах, мероприятиях и проектах.

Любовь Голышева