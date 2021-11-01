Постояльцам тюменской "Богадельни" помогают встать на ноги занятия ЛФК

| Фото: Дом милосердия "Богадельня" | Фото: Дом милосердия "Богадельня"

Занятия лечебной физкультурой в специально оборудованном кабинете стали доступны для постояльцев медицинской части для бездомных и малоимущих людей "Богадельня" благодаря президентскому гранту.

Как рассказала руководитель "Богадельни" Галина Паршуткина, реабилитационные занятия проводит специалист ЛФК Елена Багровских. Уже есть серьезные результаты. Например, тюменец Александр поступил в стационар "Богадельни" после тяжелого инсульта, у него не работала правая сторона тела. Самостоятельно мужчина мог только сидеть на кровати, но с помощью массажа и медицинской терапии встал на ходунки. Потом он научился ходить с тростью, а сейчас реабилитация и восстановление утраченных функций проходят с помощью занятий на тренажерах под контролем специалиста.

Напомним, что учреждение всегда нуждается в поддержке неравнодушных граждан. На данный момент особенно актуально пополнить запасы жидкого мыла для рук и средства для мытья посуды. Желающих помочь просят связаться с Галиной Паршуткиной по телефону: 8-909-737-50-50 либо по телефону приемной: (3452) 27-50-90. Адрес "Богадельни" - Тюмень, ул. Чекистов, 31а, корпус 3. Об актуальных нуждах и других способах поддержки дома милосердия можно узнать в сообществе.

Дарья Казакова