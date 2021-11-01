В центре "Семья" тюменцы пообщались с психологом и узнали о демографических волнах

| Фото: Тюменский Центр защиты материнства "Покров" | Фото: Тюменский Центр защиты материнства "Покров"

Семинар-практикум "Родительский дом – начало начал" прошел на базе регионального-социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" в Тюмени. Мероприятие организовал Центр защиты материнства "Покров" в рамках проекта "Академия семьи".

Участниками мероприятия стали семейные пары, будущие супруги и родители. Семинар вели кандидат социологических наук, ведущий лектор "Покрова" Константин Шестаков и психолог центра "Семья" Александра Ставрова.

В ходе интерактивной лекции Константин Шестаков уделил внимание демографической ситуации в России на текущий момент, рассказал, каковы причины демографического коллапса в стране, что означает термин "демографические волны" и является ли материнский капитал главным фактором повышения рождаемости. Также он порассуждал на тему миграционной политики, того, почему граждане не хотят иметь детей, и напомнил о духовно-нравственных и семейных ценностях.

Психолог Александра Ставрова провела тренинг с участниками семинара, в ходе которого они вспомнили интересные моменты в своей семейной истории, поговорили о том, как формировались их отношения с родителями, родственниками по материнской и отцовской линии. Проводимые упражнения помогли затронуть такие темы, как родовая память, отчий дом, семейная иерархия, функции семьи, семейные традиции, семейные правила, воспитание ребенка.