В Тюмени подвели итоги работы школы социального проектирования

Архивное фото | Фото: РДШ | Тюменская облаcть Архивное фото | Фото: РДШ | Тюменская облаcть

28 проектов юных жителей Тюменской области стали победителями по итогам работы школы социального проектирования "Под парусом мечты". Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила региональный куратор направления "Гражданская активность" РДШ Надежда Алерская.

Она отметила, что лучшими стали работы активистов из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, а также из Тобольского, Ялуторовского, Омутинского, Абатского, Исетского, Тюменского и Нижнетавдинского районов.

"Отбор социальных проектов проходил в несколько этапов. Всего юные жители региона прислали более 60 работ, заочный этап прошли 40 из них. А 23 ноября состоялась дистанционная защита проектов, где эксперты выбрали лучшие из них", - рассказала она.

Проекты победителей имеют самые разные направления – творчество, экология, спорт и ЗОЖ, краеведение и другие. Это выпуск подкастов "Искусство для всех складов ума", "Уроки дружбы с РДШ", проект "#SvalkiНЕТ", "Месяц китайского языка и культуры", фотоквест "Абатск. Мгновения. История", семейный турнир по настольным играм "ТвойХод" и другие.

"Авторы этих инициатив получат подарочные сертификаты на приобретение техники, изготовление имиджевой продукции, услуги типографии. Это поможет им реализовать свои социально-значимые идеи. Кроме того, наши наставники и эксперты поддержат ребят", - добавила Надежда Алерская.

Отметим, школа социального проектирования "Под парусом мечты" проходит в Тюменской области с 2019 года. Участие в ней принимают ребята в возрасте от 14 до 17 лет - это представители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, муниципальных молодежных центров РДШ.