В Казанском районе собирают сувениры и подарки для нуждающихся детей

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ящик добра появился в центре развития детей Казанского района, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Суть акции заключается в том, чтобы собрать сувениры и подарки, состоящие из сладостей, вещей и игрушек для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей.

На данный момент в акции приняли участие педагоги учреждений дополнительного образования, корреспонденты редакции "Наша жизнь", участники районного совета ветеранов. Ящики и корзинки вручат детям при проведении мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству "Цветик-семицветик", а также во время развлекательной программы "Пусть улыбки радуют вас".