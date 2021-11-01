Прием заявок на конкурс "Доброволец Тюменской области" продлен до 28 ноября

| Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области ВКонтакте

Прием заявок на онлайн-конкурс "Доброволец Тюменской области" продлен по 28 ноября включительно.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель проектов координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области Лилия Газиева.

"На сегодня добровольцы Тюменской области прислали уже более 80 заявок и конкурсных материалов. Лидерами по числу поступивших работ стали Тюмень, Тобольск и Ишим. До 28 ноября присоединиться к онлайн-конкурсу могут все желающие", - рассказала она.

Напомним, конкурс продлится в регионе до 7 декабря. Участвовать могут волонтеры из Тюменской области старше 14 лет, а также руководители добровольческих организаций и объединений, действующих на территории региона. Опыт социальной добровольческой деятельности участников должен составлять не менее года.

"Победителей и призеров мы определим в двух номинациях и разных возрастных категориях. Среди "Лидеров добровольческого движения" имена лучших назовут в категориях – 14-17 лет, 18-24 года, 25-54 года, старше 55 лет. В номинации "Руководитель добровольческого объединения" победителями станут участники в возрасте 17-24 лет, 25-54 лет и старше 55 лет", - рассказала она.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на платформе dobro.ru и направить ссылку на Google Диск с конкурсными материалами на адрес электронной почты организаторов dobrointmn@pioner72.ru с пометкой "Конкурс Доброволец 2021".

Помимо заявки, необходимо до 28 ноября направить согласие и фотографии, отражающие участие в добровольческих проектах и мероприятиях. Также нужно на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте опубликовать заметку на тему "Добровольческое движение как возможности и перспективы развития для меня и общества в целом" и представить видео-визитку о своей волонтерской деятельности. В публикации должны быть указаны хештеги #конкурсдоброволецТО, #АВЦ, #доброволец72.

Имена победителей и призеров станут известны в декабре на праздновании Дня добровольца в Тюменской области. Они получат дипломы и памятные подарки.

Любовь Голышева