Ишимцы создадут кастомные футболки в мультицентре "Моя территория"

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Мастер-класс по созданию авторских футболок проведут в мультицентре "Моя территория" для ишимцев 29 ноября.

Участники мероприятия познакомятся с техниками росписи одежды и получат советы по уходу за авторской вещью. Мастер-класс проведет Елизавета Чикишева — победительница конкурса молодежных инициатив "Творческий город", где она и получила грант на проект "Кастом футболки". Участникам необходимо принести новую или старую футболку, которую они хотят кастомизировать (сделать уникальной). Организаторы события подготовят специальные краски и кисти, сообщает "Мегатюмень".

"Кастом помогает человеку создавать индивидуальную и яркую вещь с помощью рисунков и нашивок. Это достаточно простой способ выделиться из толпы — тематику определяет каждый сам для себя, а необычные вещи всегда привлекают внимание окружающих. Участники события смогут не только создать свой неповторимый рисунок, но и в дальнейшем повторить это у себя дома", — отмечает Елизавета.

Для входа в мультицентр необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность. Участие бесплатное, начало в 18 часов по адресу: Ишим, ул. Ленина, 7.