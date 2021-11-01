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Определились победители III чемпионата по финансовой грамотности среди молодежи Тюмени

Общество, 12:11 28 ноября 2021

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Итоги III чемпионата по финансовой грамотности среди молодежи Тюмени "Денежный поток" подвели в "Точке кипения" в технопарке. Главный приз в 15 тыс. рублей получил Никита Назаров из Тюменского колледжа экономики, управления и права.

Второе место взял Ринат Сурманов из школы № 63, третье место – Ниджат Насимов из лицея № 93, а четвертое досталось Азамату Даржанову из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Финалисты и призеры получили подарки, предоставленные Уральским отделением Банка России.

Турнир, который объединил за игровыми столами более 600 юношей и девушек из десятка тюменских школ и средне-специальных учебных заведений, стал частью программы финансового просвещения "Молодежная финансовая инициатива-2021". Она реализуется Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке администрации города, сообщают в Альянсе СО НКО.

В день проведения финала 23 ноября параллельно с игровой сессией был организован итоговый круглый стол проекта "Молодежная финансовая инициатива", в ходе которого обсуждались результаты реализации программы в этом сезоне и перспективы ее развития. Участниками мероприятия стали около 30 гостей. В их числе были представители органов власти, ведущие финансовые эксперты региона, лидеры и активисты организаций некоммерческого сектора, СМИ, представители высших и средних учебных заведений города и юные тюменцы, которые принимали участие в чемпионате по финансовой игре.

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# Точка кипения , финансовая грамотность

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