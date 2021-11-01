Тюменские общественники узнали о важности позитивного личного бренда

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

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Около 20 руководителей ведущих некоммерческих организаций региона, а также волонтеров и начинающих специалистов в сфере PR собрал семинар-практикум для лидеров общественного сектора "Рецепт личного бренда", который организовал Альянс СО НКО Тюменской области в городском общественном центре "Дом НКО" 25 ноября.

Основным спикером мероприятия стала практикующий политтехнолог, аспирант “Политической социологии”, автор курсов по развитию личного бренда Светлана Крюкова. В ходе встречи она подробно обсудила с участниками семинара значения и различия понятия "бренд", основные факторы, которые его формируют, и сферы деятельности, на которые он влияет.

Напомнила она и о важности работы над формированием позитивного личного бренда для каждого, подчеркнув, что бренд существует не только в политике и шоу-бизнесе, он есть у каждого человека со школьной скамьи. Выделила спикер влияние бренда лидера организации на его репутацию, формирование материальных и нематериальных ресурсов, подбор команды и доверие общества и власти.

Среди базовых составляющих формирования успешного бренда лидера НКО на семинаре были выделены наличие базовых ценных качеств надежного человека, четкой и проработанной личной стратегии, имиджа, навыков самопрезентации, подготовка к публичным выступлениям, дипломатичность, коммуникабельность и уверенность в себе.

Также эксперт поделилась практическими советами и заданиями для самостоятельной подготовки, которые помогут развивать компетенции в сфере формирования личного бренда.