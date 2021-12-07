Тюменский театр "Мимикрия" претендует на финансовую поддержку "Снов улиц" в Тобольске

| Фото: из сообщества "Театр "Мимикрия" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Театр "Мимикрия" во ВКонтакте (архив)

Фестиваль уличных театров "Сны улиц" принимает участие в программе "Формула хороших дел" компании СИБУР. Артисты планируют получить финансовую поддержку на организацию события в Тобольске. Запрашиваемая сумма — более четырех миллионов рублей.

"В Тобольске появилось новое прекрасное место — Базарная площадь. Мы хотели бы с лучшими уличными театрами России освоить новую для нас территорию. Сейчас пока не готовы рассказать про программу, именно потому что сложно что-либо планировать в наше время. Мы хотим создать больше условий для совместного творчества со зрителями, семейного активного культурного досуга — это и мастер-классы по разным направлениям уличного театра, и интерактивные арт-объекты", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель коллектива Полина Захарова.

Событие планируют провести летом 2022 года. Сейчас идет онлайн-голосование. Жители региона могут отдать свой голос за проект на сайте "Формула хороших дел". Голосование не требует регистрации.

Отметим, театр "Мимикрия" трижды выигрывал в конкурсе СИБУРа, благодаря этому тоболяки становились зрителями выступлений артистов из разных городов.

Инна Пахомова