Агрономы советуют жителям Тюменской области подкармливать птиц зимой

Общество, 09:42 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подкармливать птиц зимой советую тюменцам агрономы регионального филиала ФГБУ "Россельхозцентр". Больше всего в этом нуждаются синицы, воробьи, снегири, щеглы, дятлы и свиристели.

В качестве кормов специалисты советуют использовать сырые несолёные семена подсолнечника и несолёное сало. Соленые продукты, такие как семечки и орешки, класть нельзя. Хлеб разбухает в желудке птицы, вызывая вздутие и закупорку пищевода.

Благодаря птицам численность насекомых, на полях, в садах и огородах значительно ниже. При первых признаках тепла просыпаются первые вредители, и именно птицы, которые уже "запомнили" дорогу к саду, начнут поедать их, таким образом обеспечив огород здоровыми плодами. Большая синица за сутки съедает до 300 гусениц, которых она выуживает из-под коры, из коконов в кроне и под листьями на земле. Одна пара способна избавить от вредителей 40 плодовых деревьев.

Полевой воробей в летний период поедает личинки яблонного цветоеда, злейшего вредителя сада. Другим птицам достать деликатес непросто – гусеницы прячутся в бутонах. А воробьи научились их ловко выковыривать.

Также зимняя подкормка способствует и сохранению популяции некоторых видов птиц, пишет "КП-Тюмень".

# подкормка , птицы , Россельхознадзор

