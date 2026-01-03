Советские новогодние украшения на волне популярности распродают тюменцы

Советские новогодние украшения на волне популярности распродают жители Тюменской области. Спрос на них растет с каждым годом, как и коллекционная ценность редких экземпляров. Пластиковую ёлку из 80-х годов предлагают приобрести за 18 тыс. рублей.

Большое новогоднее дерево высотой два метра, когда-то можно было купить в универмагах и домах быта. Металлический стержень, тяжелая крестовина, густые ветви, сделанные из жесткой советской иголки — такие елки собирали как конструктор, а хранили как семейную ценность. Обычно подобные деревья передавали "по наследству" или покупали "один раз и на всю жизнь", сообщили в пресс-службе "Авито услуги".

Ватный Дед Мороз — классика советских новогодних традиций. Такие фигурки начали массово выпускать еще в довоенное время, но настоящий расцвет пришелся на 50–60-е годы: их изготавливали вручную, обматывая проволочный каркас ватой и покрывая его краской и клеем. Высокий, 35-сантиметровый, с аккуратной бородой и строгим взглядом — именно такие Деды Морозы стояли под елкой в квартирах нескольких поколений. Особенно ценится отличное состояние: большинство подобных фигурок со временем темнело, деформировалось или теряло детали. В Тюмени его предлагают приобрести за пять тыс. рублей.

Вполовину дешевле обойдется покупка шести стеклянных подвесных игрушек 70-летней давности. В семьях такие наборы собирали по одной-две игрушки за зиму, поэтому встретить сразу шесть сохранившихся в хорошем состоянии — большая удача. Здесь есть всё, что определяло эстетику тех лет: миниатюрный прожектор, шар с цветами, крупный шар-прожектор, классический фонарик, звезда с глубоким оттенком стекла и узнаваемые "ягоды" — вытянутые фигурки, которые часто клали ближе к верхушке, чтобы игра света подчеркивала их форму. Такие игрушки делали вручную, выдувая из тончайшего стекла, поэтому каждый элемент слегка уникален — с индивидуальной формой, оттенком и даже росписью.

Оксана Корнеенкова