Третья четверть у тюменских школьников начнется с 12 января

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимние каникулы у школьников закончатся одновременно с выходными у родителей. Третья четверть стартует с 12 января.

Традиционно она самая долгая в учебном году. Как выяснил "Вслух.ру", учеба продлится 11 недель: три недели в январе, по четыре - феврале и марте. Весенние каникулы начнутся 30 марта. При этом у первоклассников появится дополнительный отдых с 16 по 22 февраля. С учетом выходных и Дня защитников Отечества они продлятся 10 дней.

Напомним, что в первый класс в новом учебном году пошли почти 23 тысячи юных тюменцев.