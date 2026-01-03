  • 3 января 20263.01.2026суббота
В тюменском "Музее воды" появился аудиогид с голосом актера Михаила Черняка

Общество, 10:30 03 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аудиогид по выставке запустили в "Музее воды". Экскурсию озвучил актер Михаил Черняк, который подарил голос Копатычу из "Смешариков" и другим героям мультфильмов студии "Мельница", сообщает компания "Росводоканал Тюмень".

"В 2025 году гостями музея стали около 12 тысяч человек. Специалисты Тюменского водоканала провели более 80 экскурсий для детей и взрослых. Однако заявок на экскурсии было намного больше, особенно в выходные и праздничные дни. Мы собрали самые интересные факты об истории водопровода и сделали экскурсовода, который работает без перерывов и выходных. Приглашаем всех желающих посетить "Музей воды", чтобы больше узнать о нашем прекрасном городе", - рассказывает руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирина Айданова.

Аудиогид погружает гостя в историю первого в Сибири водопровода. Рассказ о значимых этапах развития технологий водоподготовки сопровождается отсылками к экспозиции. Фоновые звуки помогают почувствовать себя свидетелями событий.

"Я будто попала в сказку, но не про волшебников, а про наших земляков. Очень приятный голос актера, увлекательный рассказ, есть возможность слушать в удобном темпе и рассматривать экспонаты. Мы пришли с детьми, и было комфортно ставить запись на паузу и обсуждать услышанное. Удобно, что есть ссылка на два сайта, и они работают даже при блокировках интернета" - написала отзыв Ольга Ткачева.

Воспользоваться аудиогидом можно в любое удобное время - достаточно перейти по QR-коду, размещённому на информационной табличке в экспозиции.

Выставка находится на первом этаже бывшей водонапорной башни на ул. Орджоникидзе и работает без перерывов и выходных, с 9 до 21 часа. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

