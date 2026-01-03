Восемь онкопатологий выявили омутинские врачи с помощью цифрового рентгена

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Восемь онкопатологий, четыре случая туберкулеза и 21 случай пневмонии выявили благодаря передовой цифровой рентгенодиагностической установке в Омутинской центральной районной больнице в 2025 году. Всего в филиале ОБ №11 было обследовано более 7 тыс. пациентов, выполнено 7 тыс. 230 снимков, сообщает пресс-служба медучреждения.

Своевременно выявить заболевания помогло высокое качество цифровой системы экспертного уровня, выдающей изображения премиального качества с различимыми мельчайшими анатомическими структурами и начальными патологическими изменениями.

"Успешная работа цифровой рентгенодиагностической установки в Омутинской ЦРБ – это значимый шаг вперед для качества медицинской помощи в районе. Число обследованных пациентов и, что особенно важно, своевременно выявленные случаи туберкулёза, онкологии и других серьёзных заболеваний, подтверждают её исключительную эффективность. Это прямое воплощение целей национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в действии, обеспечивающее жителям доступ к высокотехнологичной и точной диагностике", - заметил главный врач Областной больницы №11 Павел Грибанов.

Оборудование приобретено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".