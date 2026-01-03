В Тюменской области обновят материально-техническую базу пяти музеев
Материально-техническую базу пяти музеев Тюменского музейно-просветительского объединения обновят в текущем году. Это "Городская дума", "Дом природы", "Краеведческий музей", "Торговые ряды", "Усадьба Колокольниковых", а также одно муниципальное учреждение – Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова.
"Благодаря этому посещение музеев станет более комфортным и интересным. А также улучшатся условия хранения экспонатов. Провести эту большую и важную работу нам помогут инструменты национального проекта "Семья"", - отметил в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.
Гости смогут увидеть современные интерактивные экспозиции, мультимедийные презентации и получить расширенный доступ к историческим материалам.