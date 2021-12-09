Вклад тюменки Сабины Алиевой в развитие добровольчества отметили на уровне полпредства президента в УФО

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Специалист по спорту Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, координатор опорного центра развития добровольческого движения региона в сфере физической культуры и спорта Сабина Алиева получила благодарственное письмо от полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева.

Вклад тюменки в развитие волонтерства оценили во время заседания Совета по патриотическому воспитанию граждан, которое прошло под председательством полпреда. В нем приняли участие референт Управления президента России по общественным проектам Алексей Романов, представители Государственной думы, Росмолодежи и Минобороны, региональных правительств, общественных объединений и Герои России.

Владимир Якушев обозначил главную задачу деятельности обновленного состава Совета – выявить проблемы и алгоритмы их решения, определиться, чем может помочь полпредство. Он также наметил основные направления работы: это поддержка патриотических и военно-патриотических организаций, поддержка поискового и волонтерского движения, развитие детско-юношеских организаций.

Сабина Алиева принимает активное участие в жизни города и Тюменской области в целом с 2013 года. С 2018 года она занимается организацией и проведением крупных мероприятий, проектов и акций всероссийского и международного уровней. К приему, в ее послужном списке - "Волонтеры конституции", Всероссийский форум серебряных добровольцев, IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры, международные армейские игры "Арми-2019", чемпионат России по биатлону, первенство мира по альпинизму (ледолазанию), общероссийские акции #МыВместе, #ЩедрыйВторник, "Добровольцы детям" и так далее.

Опорный центр под ее руководством за показатель наивысшей вовлеченности по итогам 2020 года получил сертификат на ресурсную поддержку, а в 2021 году завоевал премию в рамках итоговой сессии Регионального комплексного проекта "Школа волонтера".

Сабина Алиева награждена памятной медалью и грамотой от президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Дарья Казакова