Петр Вагин пообещал построить Менделеев-парк в ходе забега

Глава Тобольска Петр Вагин принял участие в “Забеге обещаний” в первый день 2026 года. Он дал обещание – построить Менделеев-парк.

“Хорошая примета начать год с пробежки, дать обещание и исполнить его, как было сделано год назад”, – написал Петр Вагин в Telegram-канале.

К стенам Тобольского кремля, чтобы начать год с активности, позитива и личных обязательств, вышли более 300 человек.

Петр Вагин поблагодарил всех участников забега за энергию, оптимизм и командный дух.