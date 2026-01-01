  • 1 января 20261.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Петр Вагин пообещал построить Менделеев-парк в ходе забега

Общество, 15:14 01 января 2026

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Глава Тобольска Петр Вагин принял участие в “Забеге обещаний” в первый день 2026 года. Он дал обещание – построить Менделеев-парк.

“Хорошая примета начать год с пробежки, дать обещание и исполнить его, как было сделано год назад”, – написал Петр Вагин в Telegram-канале.

﻿

К стенам Тобольского кремля, чтобы начать год с активности, позитива и личных обязательств, вышли более 300 человек.

Петр Вагин поблагодарил всех участников забега за энергию, оптимизм и командный дух.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Новый год , Петр Вагин , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 01.01.2026Глеб Трубин: подобные акты насилия нельзя оправдать
16:28 01.01.2026Тюменские участники СВО поздравили земляков с Новым годом и Рождеством
16:01 01.01.2026Театральный поезд остановится в Тюмени
15:34 01.01.2026Тюменский врач-диетолог объяснила, чем опасен салат "Оливье"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора