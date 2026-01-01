Петр Вагин пообещал построить Менделеев-парк в ходе забега
Глава Тобольска Петр Вагин принял участие в “Забеге обещаний” в первый день 2026 года. Он дал обещание – построить Менделеев-парк.
“Хорошая примета начать год с пробежки, дать обещание и исполнить его, как было сделано год назад”, – написал Петр Вагин в Telegram-канале.
К стенам Тобольского кремля, чтобы начать год с активности, позитива и личных обязательств, вышли более 300 человек.
Петр Вагин поблагодарил всех участников забега за энергию, оптимизм и командный дух.