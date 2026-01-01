  • 1 января 20261.01.2026четверг
Для маломобильных жителей Тюменской области работает социальное такси

Общество, 14:38 01 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услуга "Социальное такси" действует для маломобильных граждан в Тюменской области. Парк специализированных машин, оборудованных подъемниками и поручнями, насчитывает 54 единицы, из которых 12 работают непосредственно в областной столице.

В России отсутствует федеральный закон, который устанавливал бы единые стандарты работы социального такси для людей с ограниченными возможностями здоровья. На текущий момент нормы определяются региональными властями, которые полностью берут на себя финансирование сервиса.

Согласно действующим правилам департамента социального развития региона, услуга доступна исключительно в будние дни с 8 до 17 часов. При этом даже экстренные вызовы обрабатываются в порядке общей очереди. Для получения доступа к спецтранспорту инвалид должен иметь местную прописку и пройти обязательную регистрацию в реестре пользователей.

Процедура заказа также сопряжена со строгими временными рамками: оставлять заявку необходимо минимум за три дня до планируемого выезда. Использовать социальное такси для личных поездок в гости или по магазинам запрещено. Перечень разрешенных точек назначения строго ограничен социально значимыми объектами, такими как поликлиники, администрация города, полиция, нотариальные конторы, железнодорожный вокзал, аэропорт и санатории.

Пассажирам запрещено менять маршрут во время движения. Любое отклонение от заявленного адреса влечет за собой внесение пользователя в стоп-список, что лишает его возможности пользоваться сервисом в дальнейшем.

Как сообщает "КП-Тюмень", система распределения заявок предусматривает наличие приоритетных групп населения. Вне зависимости от загруженности транспорта, в первую очередь обслуживаются ветераны Великой Отечественной войны с инвалидностью I или II группы, неполные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также дети с III группой инвалидности и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Остальным категориям граждан приходится ожидать своей очереди в рамках общего графика.

