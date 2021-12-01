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Тюменский водоканал победил во всероссийской акции "Добровольцы – детям"

Общество, 11:50 15 декабря 2021

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Волонтеры "Росводоканал Тюмень" одержали победу во всероссийской акции "Добровольцы – детям", сообщает пресс-служба компании.

Организационный комитет акции определил 31 лидера в пяти номинациях из 25 субъектов. "Росводоканал Тюмень" признан лидером в номинации "Объединяя усилия" – лучшие практики поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Диплом победителя волонтерам вручила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Пять лет продолжается дружба волонтеров "Росводоканал Тюмень" с центром детского развития "Дзержинец". Помогаем детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, собраться в школу и организуем большие детские праздники. В этом году 1 сентября ребята встретилась с чемпионом мира по боксу Евгением Макаренко. Для девочек была организована школа леди, волонтеры организовали для ребят игры и конкурсы", - рассказал председатель совета молодых специалистов "Росводоканал Тюмень" Иван Крымов.

Сейчас команда волонтеров компании готовится к Новому году. Для ребят из малообеспеченных семей Тюменского района сотрудники предприятия на свои средства приобретают подарки. Молодые специалисты, облачившись в костюмы Деда мороза и Снегурочки, исполнят детские мечты.

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# волонтеры , Росводоканал Тюмень

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