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В Тюмени в четырех микрорайонах создадут арт-объекты из персонажей известных сказок

Общество, 10:31 18 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре арт-объекта по мотивам сказок появятся в Тюмени по итогам проекта "Мастерские сказок" тюменской общественной организации "Гильдия мастеров современных и народных ремесел". Авторы проекта выиграли 430 тыс. рублей по итогам первого конкурса Фонд президентских грантов в 2022 году.

Проект ориентирован на семьи с детьми с пяти до 13 лет.

Как рассказала председатель Гильдии мастеров современных и народных ремесел, руководитель проекта Инна Гайдук, персонажи сказок "Снежная королева", "Белоснежка и семь гномов", " Конек-горбунок" и, скорее всего, "Хозяйка медной горы" можно будет увидеть в микрорайонах "Видный", "Тура" (Лесобаза), ЖК "Ново-Патрушево" и в районе "Дом обороны" (Затюменка).

В каждом районе сформируют команду из 10 человек из числа родителей. "С родителями проведут мастер-классы под руководством мастеров-ремесленников. Затем подключаем детей, научим их создавать дополнительные элементы к композициям. Составим карту, на которой обозначим арт-объекты, будем по ней путешествовать. Так, районы будут дружить", – говорит Инна Гайдук.

При создании арт-объектов будут использоваться ткани, глина, мех, кожзам, поролон и другие материалы. Над размерами фигур организаторы еще думают, все зависит от разработки дизайна. Не исключено, что это будут микрокомпозиции сказок под куполом.

Проект стартует 1 февраля. Композиции по мотивам сказок должны появится в областной столице до концам июня 2022 года. Основная сумма гранта пойдет на закупку материалов и проведение мастер-классов.

Инна Пахомова

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# проекты , творчество , фонд президентских грантов

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