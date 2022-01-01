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200 детей и подростков Тюмени примут участие в реализации проекта безопасного маршрута

Общество, 09:35 19 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 детей и подростков Тюмени в возрасте 12-18 лет примут участие в проекте "Безопасные маршруты для детей и подростков" Тюменского индустриального университета, который стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Размер гранта 500 тыс. рублей.

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций ТИУ, проект разработали в Ассоциации выпускников ТИУ совместно со специалистами Центра архитектурной подготовки университета. Его реализуют с февраля 2022 года по июль 2023 года.

"Центр архитектурной подготовки уже свыше 30 лет осуществляет архитектурно-художественную подготовку детей и подростков с 5 лет и до 11 класса. Новая программа позволит обеспечить еще одну важную составляющую, а именно – безопасность, - рассказала директор ЦАП Анастасия Юстус. – С развитием цивилизации и повышением уровня жизни дети все чаще живут в "тепличных условиях" и редко сталкиваются в повседневной жизни с реальными опасностями. Согласно опросу, который провели сотрудники ЦАП осенью 2021 года, у тюменских школьников при наступлении опасной ситуации нет понимания и осознания степени ее опасности".

По итогам проекта издадут методический материал, разработают карты безопасного маршрута, интерактивную игру на выявление угроз и создание концепции островков безопасности. Презентуют итоги проекта органам исполнительной власти с дальнейшим внедрением на территории Тюменской области.

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# Безопасный маршрут , фонд президентских грантов

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