В Тюмени одно из муниципальных помещений передадут поисковикам для музея

из личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram из личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Администрацией Тюмени принято решение передать одно из муниципальных помещений для размещения музея поисковиков. Об этом мечтал основатель поискового движения Артур Ольховский, этого хотели сами поисковики.

Данное решение принял глава города Руслан Кухарук по итогам встречи с представителями Тюменской региональной общественной организации "Областной Поисковый Центр имени Артура Ольховского".

В своем Instagram он написал о том, что это встреча традиционная. Тюменские поисковики рассказывают, какие проекты реализованы и чем они намерены заняться в наступившем 2022 году.

"Передвижные выставки архивных документов, отражающих трагедию мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, квесты для школьников, уроки Памяти - эти и другие проекты интересны подросткам и молодежи. Ребята получают знания о поисковом движении, учатся искать в открытых источниках и архивах историю своих родственников, ведут интернет-портал, где заполняют электронный архив данных об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла Тюменской области. Сегодня на нем собрано свыше 8 500 архивных материалов и фотографий", - говорит Кухарук.

Председатель правления региональной общественной организации Ростислав Ольховский поделился информацией о том, что в музее регулярно проходят экскурсии для школьников и студентов, онлайн-экскурсии. В 2021 году их зрителями на платформах социальных сетей стали более 2 тысяч человек, столько же посетили музей.

"Мне понятен огромный интерес школьников к поисковой деятельности, их желание учиться в "Школе реставратора" или "Школе поисковика", их программы включают получение основных знаний по археологии, туристической подготовке, оказанию первой помощи, истории Великой Отечественной войны и Красной армии", - подчеркнул глава Тюмени.