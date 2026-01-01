Подросток из Тюменской области обвиняется в подготовке теракта на железной дороге
Обвинительное заключение утверждено по делу в отношении несовершеннолетнего жителя Тюменской области. Молодой человек обвиняется в подготовке к террористическому акту, сообщает Уральская транспортная прокуратура
По данным следствия, в декабре 2024 года юноша, действуя в составе организованной группы по заказу иностранных спецслужб, готовил поджог оборудования на одной из станций Свердловской железной дороги. Речь идет об устройствах, отвечающих за управление, регулирование и обеспечение безопасности железнодорожного транспорта.
В рамках преступного замысла обвиняемый обследовал место предполагаемого преступления. Он зафиксировал наличие релейных шкафов, видеокамер и защитных ограждений. Собранные материалы – фотографии обстановки – он отправил организатору преступления через мессенджер.
Преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов. Теперь дело поступит на рассмотрение в Центральный окружной военный суд.
В ведомстве отметили, что материалы в отношении соучастника преступления выделены в отдельное производство.