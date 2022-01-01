Тюменских волонтеров 55+ обучат оказанию доврачебной помощи

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

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Правилам оказания первой помощи обучатся тюменские волонтеры старше 55 лет на занятии 21 января. Оно начнется в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу ул. Карла Маркса, 123 в 10 часов. Урок проведет специалист Станции скорой медицинской помощи, куратор городского проекта "Первая помощь" Ирина Бердюгина, сообщают организаторы.

Она покажет, что делать, если человек стал очевидцем приступа эпилепсии и судорог. Расскажет о правилах извлечения пострадавших из авто при угрозе возгорания. Добровольцы попробуют выполнить все действия на манекене.

"Важно понимать, как правильно оказать доврачебную помощь. Участники данной инициативы не остаются в стороне. С их стороны был запрос на организацию подобных образовательных занятий. В современном мире важно быть социально-ответственным и готовым к любой критической ситуации", – сказали координаторы встречи.

Предварительная регистрация на занятие обязательна. Телефон для записи: 51-77-05.