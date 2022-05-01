"Том Сойер фест" в Нижнетавдинском районе ищет спонсоров

| Фото: группа "Том Сойер Фест | Тюмень" Вконтакте | Фото: группа "Том Сойер Фест | Тюмень" Вконтакте

Первый сезон фестиваля "Том Сойер фест" стартует в селе Новотроицкое Нижнетавдинского района этим летом. Дом с почти 100-летней историей по ул. Советской, 18 намерены восстановить силами добровольцев, для закупки необходимых материалов организаторы ищут спонсоров, сообщил ИА "Тюменская линия" координатор фестиваля Александр Рыков.

"Согласно архивным данным выбранный нами дом построен в 1924 году, наша цель — сохранить наличники, старинные ворота. Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей и физических лиц, готовых поддержать фестиваль финансово. Нам необходимы стройматериалы и инструменты, форменная атрибутика и чайные угощения для волонтеров", — рассказал он.

Логотипы компаний-спонсоров разместят на баннере фестиваля, всех спонсоров среди юридических и физических лиц координаторы обещают отметить благодарственными письмами за вклад в сохранение исторической среды.

Реставрационно-ремонтные работы на доме по ул. Советской, 18 организаторы планируют начать в июне, помочь в этом деле своими руками приглашают неравнодушных местных жителей, общественников. Чтобы внести вклад в восстановление дома, не нужно обладать какими-то специальными навыками, всему научат в процессе работ.

Все подробности о ходе фестиваля можно найти в группе Вконтакте, связаться с организаторами и предложить помощь по номеру телефона 8-950-487-20-82.

Напомним, что село Новотроицкое стало четвертым населенным пунктом в Тюменской области, где проходит Всероссийский фестиваль сохранения исторической среды "Том Сойер фест". Восстановлением ценных с архитектурной точки зрения объектов занимаются волонтеры в Тюмени, Тобольске и селе Ембаево Тюменского района.

Влада Нерадовская