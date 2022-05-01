В Заводоуковске реализуют социальный проект "РИМУЗиК" благодаря гранту Росмолодежи

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Грант в 170 тыс. рублей на реализацию социального проекта "РИМУЗиК" завоевали заводоуковские активисты по итогам конкурса Росмолодежи "Кадры будущего для регионов", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Интерактивный "РИМУЗиК" поможет в игровой форме интересно и ненавязчиво изучать детям 6-9 лет безопасный путь домой, свой микрорайон, город, а также правила безопасного поведения. Реализация проекта планируется с сентября по декабрь 2022 года. С использованием "РИМУЗиКа" (развивайся, играй, мысли, узнавай, знакомься и конструируй) предполагается обучить более 1 тыс. 250 детей начальной школы Заводоуковска, а в перспективе планируется расширить географию проекта на сельские территории округа.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Идея изготовить интерактивный объект возникла у одной из команд-участниц проекта "Кадры будущего. Тюменская область" в 2021 году. Инициатива не заняла призового места по итогам регионального конкурса, но жюри отметило высокую значимость проекта и рекомендовало его к реализации в Заводоуковске. Подготовка велась под руководством наставника, педагога дополнительного образования центра развития детей и молодёжи, руководителя объединения "3D моделирование" Александра Муралёва и тьютора, учащегося городской СОШ № 4 Дмитрия Зацепина.

При первой же возможности Дмитрий с командой в составе Игоря Бина и Ивана Пушканова под руководством наставника решили принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Всего на нем была представлена 361 работа по 15 номинациям от участников из различных регионов. "РИМУЗиК" был заявлен в номинации #вдохновляй.

"Хочу привести в пример заводоуковской молодежи активность Дмитрия Зацепина. В 2020 году он являлся участником стратегической инициатива "Кадры будущего для регионов" и в составе команды участвовал в разработке и презентации проекта "Твоё будущее 72", который по итогам рейтинга проектов Тюменской области занял 1 место. Команда была награждена поездкой в МДЦ "Артек". В 2021 году вновь принял участие в региональном проекте "Кадры будущего. Тюменская область" уже в качестве тьютора команды-участницы, а в текущем году заявил проект на всероссийский конкурс и получил грант на его реализацию. Также немаловажную роль в развитии молодежи играет система наставничества. В нашем случае мы видим яркий пример модели наставничества "Педагог – обучающийся". Педагог дополнительного образования центра развития детей и молодёжи Александр Муралёв обучает, поддерживает Дмитрия и команду, помогает в реализации проекта, передавая свой профессиональный опыт. Этот пример еще раз доказывает, что при желании можно профессионально расти и развиваться уже с юного возраста, генерировать и реализовывать инициативы и получать грантовую поддержку от государства", - отметила координатор проекта "Кадры будущего. Тюменская область" в Заводоуковском городском округе Надежда Лазарева.

Финансирование проекта планируется за счет партнерских средств и средств грантовой поддержки, основная часть которых будет направлена на приобретение УФ принтера для нанесения на интерактивный объект схем безопасного маршрута и изображений правил безопасности жизнедеятельности.