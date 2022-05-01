Тюменский фестиваль этнического видеоконтента "МЫ" получит грант 1,7 млн рублей от президентского фонда

| Фото: vk.com/wekonkurs | Фото: vk.com/wekonkurs

На реализацию II Всероссийского конкурса и фестиваля этнического видеоконтента "МЫ" Тюменская межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" получит 1,7 млн рублей по итогам специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Как написала на своей странице во ВКонтакте директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, это единственный проект от региона, получивший одобрение экспертов. Всего по итогам конкурсного отбора 32 инициативы из 19 регионов страны получат финансовую поддержку на реализацию.

"Цель Всероссийского конкурса и фестиваля этнического видеоконтента "МЫ" - вовлечь этно-культурные сообщества в популяризацию традиций народов России при помощи медиатворчества. В прошлом году фестиваль охватил участников из 79 регионов России, и организаторы не собираются останавливаться на достигнутом", - отметила Майер.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив в апреле 2022 г. объявлял специальный конкурс. За неделю заявочной кампании в системе начали оформлять заявки свыше 1 тыс. 800 творческих команд, из них на рассмотрение к экспертам попали только 774. В итоге решено поддержать только 32 проекта по стране.

Добавим, прием заявок на второй грантовый конкурс фонда культурных инициатив продолжается. Подробнее здесь.

Анжела Лебедева