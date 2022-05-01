Ишимский полумарафон объединит 300 горожан разных возрастов в июне

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Ишимский полмарафон, который объединит около 300 местных жителей в возрасте от 14 лет, состоится 19 июня. Спортивное событие приурочат ко Дню молодежи.

"Планируем собрать около 300 человек, если к нам присоединятся и школы, то сможем и 500 участников. В рамках полумарафона желающие пробегут три дистанции. Любителям предложим преодолеть пять километров, полупрофессионалам - 10 километров. Профессионалы пробегут 21,1 километр. Трасса проходит через центр города, что создает атмосферу настоящего праздника", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор идеи Александр Текирев.

Участие для всех бесплатное. Будет работать площадка с интерактивными зонами, сценой с ведущим и ди-джеем, фитнес-тренерами.

"Через позитивный пример, участие лидеров общественного мнения, привлечение СМИ и блогеров мы показываем доступность данного вида тренировок, создаем сообщество, в котором участники поэтапно будут идти к поставленным для себя задачам. Спортсмены в рамках тренировок смогут проверить и улучшить свой результат на любой из дистанции", - считает Александр Текирев.

По итогам грантового конкурса "Моя идея" ишимцам выделили 50 тыс. рублей. Также авторам идеи направили 125 тыс. рублей по результатам грантового конкурса для НКО, организованного администрацией Ишима.

Инна Пахомова