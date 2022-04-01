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Гиды 55+ проведут экскурсию по улице Водопроводной в Тюмени

Общество, 17:10 25 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по ул. Водопроводной в Тюмени проведут "серебряные" волонтеры 26 апреля. Начало — в 11 часов, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Участники встречи узнают о предназначении первого водопровода в Тюмени и о том, какое отношение имел Павлик Морозов к району областной столицы.

Экскурсионную прогулку по ул. Водопроводной от участницы социокультурного проекта "Гиды 55+. Перезагрузка" проведет Людмила Суппес. Сбор экскурсантов - у мемориала (ул. Водопроводная 38).

Координаторы проекта приглашают всех желающих старше 55 лет присоединиться к увлекательному вояжу. Обязательна предварительная запись по телефону 51-77-05.

Проект "Гиды 55+. Перезагрузка" реализуется благотворительным фондом "Старшее поколение" при поддержке Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова

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# гиды 55+ , серебряные добровольцы , экскурсии

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