Масштабный молодежный фестиваль Teen art пройдет в Голышманово в августе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 400 человек поучаствуют в молодежном фестивале Teen art, который пройдет в пос. Голышманово Тюменской области в августе 2022 года. На реализацию проекта выделили 30 тыс. рублей по итогам конкурса "Моя идея".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор проекта, руководитель инициативной группы Голышмановского центра культуры и досуга Елена Федоренко, Teen Art — место для коммуникации, творчества и креативного времяпрепровождения молодежи в поселке Голышманово. Площадка предполагает несколько зон — концертную, на которой выступит вокальная группа, chill-зону, где каждый сможет посидеть, послушать музыку, отдохнуть и пообщаться друг с другом, и площадка, где молодые люди будут играть в монополию, огромную дженгу. На фестивале будут работать food-зона, крафт-зона с творческими мастер-классами.

Кроме того, фестиваль предполагает проведение нескольких тематических активностей: конкурсы граффити, "Культурный ТикТокер", "Мемогенератор", квиз-игру "Истоки".

Ожидается, что Teen art пройдет с 1 по 27 августа. Выделенные по итогам конкурса "Моя идея" средства пойдут на покупку баннеров, реквизита, необходимого для мастер-классов и активностей, на создание призового фонда. Софинансирование составит 156 тыс. 935 рублей.

Инна Пахомова