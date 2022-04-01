В Тюмени презентуют журнал "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация журнала "72 новых повода полюбить Тюменскую область ещё сильнее" начнется в мультицентре "Моя территория" 21 апреля в 19 часов. В ней примут участие победители исследовательского проекта "Япосещаю".

Проект "Япосещаю" - это исследование, которое выявило наиболее социально значимые события от лидеров молодежных сообществ Тюмени и юга Тюменской области. Эксперты выделили 72 лучших инициативы, которые попали в журнал.

"Мы решили собраться на генерацию с победителями "Япосещаю", потому что именно они инициаторы изменений в регионе. Это те люди, которые предлагают программы по решению тех или иных существующих проблем. У них точно есть идеи, как развивать регион, в котором они живут, страну в целом. Важно получить от них обратную связь и продвинуть их идеи не только на региональном уровне, но и на федеральном", — говорит координатор проекта "Лига будущего" в Тюменской области и руководитель "Япосещаю" Мария Федоренко.